موعد مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، يصطدم فريق الوداد البيضاوي المغربي بضيفه الثقيل وحامل اللقب في النسخة الماضية فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز:-

سوف تُقام مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي وصن داونز:-

سوف تكون مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات الوداد البيضاوي وصن داونز للمباراة:-

سيدخل فريق الوداد البيضاوي المواجهة تحت قيادة مدربه حسين عموتة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب تعرضه للخسارة في أخر لقائين له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي.

فعلى الصعيد المحلي خسر على أرضه وأمام جماهيره مباراة القمة التي جمعته بضيفه فريق الفتح الرباطي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري المغربي، أما على الصعيد الأفريقي فقد خسر موقعة الذهاب على يد فريق صن داونز بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما في جنوب أفريقيا.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق صن داونز في حالة أفضل بعدما تمكن من تحقيق الفوز في أخر لقائين له محلياً وأفريقياً، مما سيرفع من معنوياته كثيراً قبل هذه المباراة في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً لأفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

مشوار الوداد البيضاوي في دور المجموعات:-

الوداد البيضاوي 2-0 القطن

زاناكو 1-0 الوداد البيضاوي

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي

القطن 0-2 الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي 1-0 زاناكو

مشوار صن داونز في دور المجموعات:-