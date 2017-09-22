موعد مباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو في دوري أبطال أفريقيا، يستعد فريق إتحاد العاصمة الجزائري لإستقبال نظيره المغمور فريق فيروفياريو من موزمبيق يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو:-

سوف تُقام مباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو:-

سوف تكون مباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل مباراة إتحاد العاصمة وفيروفياريو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 7 المشفرة بصوت المعلق عبد القادر الشنيوني.

أخر تحضيرات إتحاد العاصمة لمباراته أمام فيروفياريو:-

سيدخل فريق إتحاد العاصمة المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار فقط ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان تأهله إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة على الرغم من أن التعادل السلبي بدون أهداف لوحده يكفي فريق إتحاد العاصمة من أجل بلوغ الدور المقبل.

ولكن ومن ناحية يجب على فريق إتحاد العاصمة أن يحل المشكلة الكبيرة التي واجهته في أخر 3 مباريات رسمية له سواء على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في أخر لقائين له في الدوري الجزائري، كما عاد أيضاً بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله من أمام مُضيفه فريق فيروفياريو في موقعة الذهاب.

ولكن والتأهل لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة وأن فريق فيروفياريو لم يتعرض إلي أي هزيمة منذ مطلع شهر يوليو الماضي، مما يجعله مرشحاً أيضاً لخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي في مفاجأة من العيار الثقيل ولكنها واردة.

مشوار إتحاد العاصمة في دور المجموعات:-