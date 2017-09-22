موعد مباراة سيلتك ورينجرز في ديربي الأولد فيرم في الدوري الإسكتلندي يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سيلتك ورينجرز في الدوري الإسكتلندي، يصطدم فريق غلاسكو رينجرز بضيفه وغريمه التقليدي وحامل اللقب فريق سيلتك في ديربي الأولد فيرم يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب إيبروكس بمدينة غلاسكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سيلتك ورينجرز:-

سوف تُقام مباراة سيلتك ورينجرز يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب إيبروكس بمدينة غلاسكو، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سيلتك ورينجرز:-

سوف تكون مباراة سيلتك ورينجرز منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسكتلندي، على أن يتم نقل مباراة سيلتك ورينجرز تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق عامر الخوذيري.

أخر تحضيرات سيلتك ورينجرز لمباراة ديربي الأولد فيرم:-

سيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز عازماً على تحقيق إنتصاره السادس والثالث على التوالي في مشواره في الدوري الإسكتلندي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للتمسك بصدارة الدوري وحيداً دون أي شريك والحفاظ على لقبه بطلاً لإسكتلندا في نهاية المطاف.

علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق سيلتك في الموسم الحالي ليس فقط التتويج بلقب الدوري الإسكتلندي، وإنما يهدف إلي التتويج بالثلاثية المحلية مثلما حدث في الموسم الماضي وخاصة في ظل ضعف آماله من جديد على الصعيد الأوروبي، وذلك نظراً لتواجده في مجموعة حديدية والتي تضم كلاً من فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق أندرلخت البلجيكي، مع العلم أن فريق سيلتك قد تعرض إلي خسارة قاسية على أرضه في الجولة الأولى على يد فريق باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

أما على الجانب فسوف يسعى صاحب الأرض فريق غلاسكو رينجرز إلي تحقيق الإنتصار على غريمه من أجل تقليص الفارق معه، حيث يبتعد عنه بفارق 5 نقاط فقط مما سيُزيد من إثارة المباراة كثيراً بين الطرفين كما هو معتاد دائماً، علماً بأن فريق غلاسكو رينجرز لم ينجح في تحقيق الفوز على حساب فريق سيلتك في أخر 6 مباريات رسمية جمعت بينهما على الصعيد المحلي.

ترتيب سيلتك ورينجرز في الدوري الإسكتلندي:-