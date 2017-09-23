موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباريات الدوري الألماني، يستعد فريق لايبزيغ لإستقبال نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ريد بول أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت:-

سوف تُقام مباراة لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ريد بول أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت:-

سوف تكون مباراة لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت للمباراة:-

سيدخل فريق لايبزيغ المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات له رسمية على جميع الأصعدة، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق موناكو الفرنسي، وذلك في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديداً في الجولة الأولى من دور المجموعات.

أما على صعيد البوندسليغا فقد سقط فريق لايبزيغ في فخ التعادل في مناسبة وتعرض للخسارة في مباراة أخرى، والتي كانت في الجولة الماضية من عمر المسابقة على يد مُضيفه فريق أوغسبورغ بهدف وحيد مقابل لا شئ.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق أينتراخت فرانكفورت في حالة معنوية أفضل بكثير من مُضيفه، وخاصة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية من عمر البوندسليغا وذلك على حساب مُضيفه فريق كولن بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعلم جيداً مدى صعوبة مباراته أمام فريق لايبزيغ.

ترتيب لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني:-

9- لايبزيغ 7 نقاط

10- أينتراخت فرانكفورت 7 نقاط

مشوار لايبزيغ في الدوري الألماني حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

لايبزيغ 4-1 فرايبورغ

هامبورغ 0-2 لايبزيغ

لايبزيغ 2-2 بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ 1-0 لايبزيغ

مشوار أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني حتى الآن:-