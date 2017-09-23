موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباريات الدوري الألماني، يصطدم فريق هوفنهايم بضيفه فريق شالكة في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة هوفنهايم وشالكة:-

سوف تُقام مباراة هوفنهايم وشالكة اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب نيكار أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة هوفنهايم وشالكة:-

سوف تكون مباراة هوفنهايم وشالكة منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات هوفنهايم وشالكة للمباراة:-

سيدخل فريق هوفنهايم المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني الواعد يوليان ناغيلسمان عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل تشديد الخناق أكثر على كلاً من متصدر ترتيب البوندسليغا فريق بوروسيا دورتموند والوصيف فريق بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من أن فريق هوفنهايم قد فشل في إنطلاقة الموسم الحالي من تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا وبلوغ دور المجموعات، إلا أن الفريق يبدو مركزاً في البوندسليغا بشكل كبير للغاية، وذلك من أجل تحقيق إنجاز كبير مثل الذي حققه في الموسم الماضي حينما أنهى البوندسليغا في المركز الرابع في الترتيب.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق شالكة أن يتمكن من العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما تعرض لخسارة قاسية في الجولة الماضية على أرضه على يد ضيفه وحامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما يُحتم على فريق شالكة ضرورة تعويض جماهيره سريعاً في حالة أراد الإستمرار في مقدمة ترتيب البوندسليغا.

وخاصة وأن هدف الفريق الملكي الرئيسي هو إنهاء البوندسليغا ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما غاب عن المسابقة في أخر نسختين، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير النادي.

ترتيب هوفنهايم وشالكة في الدوري الألماني:-