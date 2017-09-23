موعد مباراة روما وأودينيزي في الدوري الإيطالي اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وأودينيزي في الدوري الإيطالي، يستعد فريق روما لإستقبال نظيره فريق أودينيزي اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة روما وأودينيزي:-

سوف تُقام مباراة روما وأودينيزي اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وأودينيزي:-

سوف تكون مباراة روما وأودينيزي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي.

أخر تحضيرات روما لمباراته أمام أودينيزي:-

سيدخل فريق روما المواجهة تحت قيادة مدربه دي فرانشيسكو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي حققها في الأونة الآخيرة، وذلك من أجل الإستمرار في مطاردة كبار إيطاليا وخاصة سيد إيطاليا وحامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس.

حيث يبقى الهدف الرئيسي لفريق العاصمة روما هو المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك بعدما حاول في العديد من المناسبات في السنوات السابقة والتي كان أخرها في الموسم الماضي ولكنه كان يفشل دائماً في تحقيق هدفه بسبب فارق الإمكانيات بينه وبين فريق يوفنتوس.

وعلى الرغم من أن فريق روما يُشارك في الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن فريق الذئاب ليس عليه ضغوطات كبيرة من جانب جماهيره في المسابقة وخاصة وأنه يتواجد في مجموعة حديدية، وهي المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً كلاً من فريق أتليتكو مدريد الإسباني وفريق تشيلسي الإنجليزي وفريق كارباخ من أذربيجان.

علماً بأن فريق روما كان قد بدأ مشواره في المسابقة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق أتليتكو مدريد في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ترتيب روما وأودينيزي في الدوري الإيطالي:-

7- روما 9 نقاط

16- أودينيزي 3 نقاط

مشوار روما في الكالتشيو حتى الآن:-