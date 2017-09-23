موعد مباراة نابولي وسبال في الدوري الإيطالي اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وسبال في الدوري الإيطالي، يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب باولو مازا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة نابولي وسبال:-

سوف تُقام مباراة نابولي وسبال اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب باولو مازا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وسبال:-

سوف تكون مباراة نابولي وسبال منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي.

أخر تحضيرات نابولي لمباراته أمام سبال:-

سيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري عازماً على تحقيق إنتصاره السادس على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في صراعه الشرس على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي والتي يحتلها في الوقت الحالي مناصفة مع حامل اللقب في أخر 6 مواسم وسيد إيطاليا فريق يوفنتوس.

ويُعد موسم فريق نابولي حتى هذه اللحظة مثالياً للغاية على الصعيد المحلي، وذلك بعكس الصعيد الأوروبي بعدما تعرض للخسارة في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب مُضيفه فريق شاختار الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب خاركيف.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق نابولي لديه فرصة كبيرة للغاية من أجل تعويض ما فاته، وخاصة وأنه يتبقى أمامه 5 جولات قادر فيها على التعويض من أجل حجز مقعده في الدور الثمن النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق نابولي يبقى هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي وإضافة لذلك الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال في نهاية المطاف.

ترتيب نابولي وسبال في الدوري الإيطالي:-

1- نابولي 15 نقطة

15- سبال 4 نقاط

مشوار نابولي في الكالتشيو حتى الآن:-