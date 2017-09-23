موعد مباراة فينورد وبريدا في الدوري الهولندي اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فينورد روتردام وبريدا في الدوري الهولندي، يستعد حامل اللقب في الموسم الماضي فريق فينورد روتردام لإستقبال نظيره فريق بريدا اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب دي كيوب بمدينة روتردام، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة فينورد روتردام وبريدا:-

سوف تُقام مباراة فينورد روتردام وبريدا اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب دي كيوب بمدينة روتردام، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فينورد روتردام وبريدا:-

سوف تكون مباراة فينورد روتردام وبريدا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الهولندي.

أخر تحضيرات فينورد روتردام لمباراته أمام بريدا:-

سيدخل فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد جيوفاني فان برونكهورست عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإبتعاد بصدارة ترتيب الدوري الهولندي في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للموسم الثاني على التوالي، ولعل ما جعل صدارته مهددة تلك الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر الدوري.

والتي جائت على يد مُضيفه فريق أيندهوفن بهدف وحيد مقابل لا شئ في مباراة القمة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فيليبس، مما جعل بالتالي الصراع على صدارة ترتيب الدوري الهولندي في غاية الشراسة، وذلك بعدما تساوى كلاً من فريق فينورد روتردام وفريق أيندهوفن وفريق الكمار في عدد النقاط والتي وصلت إلي 12 نقطة.

وإضافة لذلك أيضاً لا يبتعد العملاق فريق أياكس أمستردام عن صدارة الترتيب سوى بفارق نقطتين فقط لا غير، ويبقى الهدف الرئيسي لفريق فينورد روتردام في الموسم الحالي هو المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الهولندي للموسم الثاني على التوالي، أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فسوف يكون مُطالباً بضرورة تقديم أداء جيد على الأقل في حالة عدم تمكنه من تخطي دور المجموعات من عمر المسابقة.

علماً بأنه كان قد بدأ مشواره في المسابقة بطريقة كارثية بعدما خسر على أرضه في الجولة الأولى على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.