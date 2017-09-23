موعد مباراة ليون وديجون في الدوري الفرنسي اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أولمبيك ليون وديجون في الدوري الفرنسي، يستعد فريق أولمبيك ليون لإستقبال نظيره فريق ديجون اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أولمبيك ليون وديجون:-

سوف تُقام مباراة أولمبيك ليون وديجون اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك ليون وديجون:-

سوف تكون مباراة أولمبيك ليون وديجون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي.

أخر تحضيرات أولمبيك ليون لمباراته أمام ديجون:-

سيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مصالحة جماهيره عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر الدوري، والتي جائت خارج أرضه على يد مُضيفه الثقيل فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شئ.

وبالتالي فإن فريق أولمبيك ليون مُطالباً الآن بضرورة رد الفعل في هذه المباراة أمام ديجون والتعافي سريعاً من هذه الهزيمة، وخاصة في حالة أراد تحقيق هدفه مع نهاية الموسم الحالي وهو الظفر بمقعد مؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويأتي ذلك بعدما غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الحالي وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره.

ولعل ما سيجعل الأمور أسهل على فريق أولمبيك ليون في هذه المباراة أن منافسه فريق ديجون يُعاني في قاع ترتيب الدوري، وإضافة لذلك تعرض للخسارة في أخر لقائين له في الدوري سواء داخل أرضه أو خارج أرضه، وبالتالي فإنه مرشحاً للتعرض إلي هزيمة أخرى وربما تكون ثقيلة أمام فريق كبير مثل فريق أولمبيك ليون وخاصة لما يمتلكه فريق أولمبيك ليون من إمكانيات كبيرة للغاية، والتي قد تؤهله في نهاية المطاف للفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم.

ترتيب أولمبيك ليون وديجون في الدوري الفرنسي:-