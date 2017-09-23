موعد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباريات الدوري الفرنسي، يستعد فريق بوردو لإستقبال نظيره فريق غانغون اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بوردو وغانغون:-

سوف تُقام مباراة بوردو وغانغون اليوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوردو وغانغون:-

سوف تكون مباراة بوردو وغانغون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي.

أخر تحضيرات بوردو وغانغون للمباراة:-

سيدخل فريق بوردو المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإستمرار في مقدمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي في إطار سعيه للظفر بمقعد مؤهل إلي إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، علماً بأنه قد فشل في حجز مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما تم إقصائه من الدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة على يد فريق مغمور وهو فريق فيديوتون المجري.

وعلى الرغم من أن جماهير بوردو تطمح وتأمل أن يُنافس فريقها على لقب الدوري الفرنسي، إلا أن الجميع يعلم جيداً أن الفريق لا يمتلك تلك الإمكانيات التي تسمح له ذلك مقارنة بكلا من العملاقين فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي هو خطف بطاقة مؤهلة إلي مسابقة أوروبية ولم لا المنافسة على لقب كأس فرنسا أو لقب كأس الرابطة الفرنسية.

أما على الجانب الآخر فسوف يكون فريق غانغون راضياً في حالة نجح في الحصول على نقطة واحدة فقط من هذه المباراة، وخاصة مع تواجده في الوقت الحالي في منتصف جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الأمر الذي يأمل في إستمراره جماهير النادي حتى نهاية الموسم لكي يتمكن الفريق من ضمان بقائه لموسم أخر وسط كبار فرنسا.

علماً بأن هدف الفريق الرئيسي يكمن في المنافسة بقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ترتيب بوردو وغانغو في الدوري الفرنسي:-