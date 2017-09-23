موعد مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي يوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، يحل فريق ميلان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سامبدوريا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ميلان وسامبدوريا:-

سوف تُقام مباراة ميلان وسامبدوريا يوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا:-

سوف تكون مباراة ميلان وسامبدوريا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة ميلان وسامبدوريا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي.

أخر تحضيرات ميلان لمباراته أمام سامبدوريا:-

سيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي حققها في الأونة الآخيرة، وذلك من أجل الإستمرار في مطاردة كبار إيطاليا في ظل صراعه من أجل حجز مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويُعد موسم فريق الروسونيري حتى الآن جيداً للغاية على الرغم من تعرضه إلي خسارة واحدة فقط في الكالتشيو، والتي كانت خارج أرضه على يد مُضيفه فريق لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد قبل أسبوعين من الآن، ولكن فريق ميلان حقق بعدها 3 إنتصارات متتالية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

مما أعاد الثقة بالتالي إلي جماهيره والتي تطمح لرؤية فريقها يُنافس من جديد على لقب الكالتشيو، وخاصة وأن فريق الروسونيري أصبح يمتلك تشكيلة قوية للغاية على مستوى جميع خطوطه وحتى في مقاعد البدلاء.

هذا وينتظر فريق ميلان مواجهات في غاية الصعوبة في الفترة المقبلة على صعيد الكالتشيو، حيث سيصطدم بضيفه فريق روما ومن ثم تأتي موقعة الديربي أمام جاره فريق إنتر.

ترتيب ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي:-

4- ميلان 12 نقطة

8- سامبدوريا 8 نقاط

مشوار ميلان في الدوري الإيطالي حتى الآن:-