فيديو: ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم السبت 23-9-2017 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، حقق حامل اللقب فريق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:-

في شوط المباراة الأول حاول الفريق الملكي أن يفرض سيطرته منذ اللحظات الأولى على مُضيفه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف وحسم الأمور قبل أن تُصبح المباراة أكثر تعقيداً عليه وخاصة في ظل الأجواء الجماهيرية الصعبة من جانب أصحاب الأرض.

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وعند الدقيقة العاشرة نجح الميرنغي في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له لاعبه الواعد داني سيبايوس أولى الأهداف واضعاً فريقه في المقدمة، ومع مرور الدقائق إستمر الضغط من جانب فريق ريال مدريد بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وعدم إعطاء الفرصة لمُضيفه من أجل العودة في اللقاء.

ولكن الأمر الذي لم يكن يتمنى الفريق الملكي أن يحدث قد حدث عند الدقيقة الأربعين، وذلك حينما تمكن فريق ديبورتيفو ألافيس من تعديل النتيجة عبر قائده مانويل غارسيا ليُشعل من أجواء المباراة من جديد وسط فرحة عارمة من الجماهير، ولكن رد الريال جاء قوياً للغاية فبعدها بثلاثة دقائق فقط نجح داني سيبايوس في إضافة الهدف الثاني لمصلحة فريقه ليُنهي الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع تقدم الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الريال في محاولاته الهجومية من أجل القضاء على أي أمل متبقي لفريق ديبورتيفو ألافيس، وفي المقابل بدا فريق ديبورتيفو ألافيس عازماً على تعديل النتيجة قبيل فوات الأوان.

وعند الدقيقة الثالثة والستين كاد الريال يحسم الأمور عبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن القائم الأيمن للحارس باتشيكو حرمه من ذلك، وعند الدقيقة السبعين سنحت أمام فريق ديبورتيفو ألافيس فرصة مثالية من أجل تعديل النتيجة ولكن العارضة وقفت بجانب الضيوف وحرمته من ذلك.

وعند الدقيقة السادسة والسبعين وللمرة الثانية سنحت أمام فريق الديبور فرصة أخرى مثالية، ولكن القائم الأيمن للحارس كيلور نافاس هو من أنقذ الفريق الملكي في هذه المرة، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد ليحصد الميرنغي النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 11 نقطة.

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:-