موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي يوم الأحد 24-9-2917 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي، يستعد فريق إنتر لإستقبال نظيره فريق جنوى في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إنتر وجنوى:-

سوف تُقام مباراة إنتر وجنوى يوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى:-

سوف تكون مباراة إنتر وجنوى منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة إنتر وجنوى تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

أخر تحضيرات إنتر لمباراته أمام جنوى:-

سيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر الكالتشيو خارج أرضه أمام مُضيفه فريق بولونيا.

وبالتالي فإن ذلك أدى إلي تراجع الفريق عن صدارة ترتيب الدوري الإيطالي والتي نافس عليها كلاً من حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس وفريق نابولي منذ مطلع الموسم الحالي، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق إنتر لا تزال أمامه الفرصة كبيرة جداً من أجل تشديد الخناق على متصدري الكالتشيو.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إنتر في نهاية المطاف هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يتمكن من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما غاب عنها في السنوات الماضية وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهيره العريضة والتي تبحث دائماً عن التتويج بالألقاب.

ترتيب إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي:-

3- إنتر 13 نقطة

17- جنوى نقطتين

مشوار إنتر في الكالتشيو حتى الآن:-