موعد مباريات الدوري الإيطالي يوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإيطالي

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موعد مباريات الدوري الإيطالي، يحل فريق لاتسيو ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هيلاس فيرونا في مباراة صعبة نسبياً يوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا:-

سوف تُقام مباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا يوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا:-

سوف تكون مباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي.

أخر تحضيرات لاتسيو لمباراته أمام هيلاس فيرونا:-

سيدخل فريق لاتسيو المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد سيموني إنزاغي عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق النسور في الجولة الماضية من عمر الكالتشيو على ضيفه فريق نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي لاتسيو تثق كثيراً في قدرة فريقها على الإستفاقة بشكل سريع من هذه العثرة الآخيرة، وخاصة بعد الإنطلاقة المثالية له في الموسم الحالي من خلال فوزه بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب سيد إيطاليا فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق لاتسيو في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يحجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسم الماضي، وإضافة لذلك تطمح جماهير لاتسيو أيضاً أن يُنافس فريقها بقوة على لقب الدوري الأوروبي حتى يكون موسم فريق النسور مثالياً للغاية في نهاية المطاف.

ترتيب لاتسيو وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي:-

7- لاتسيو 10 نقاط

18- هيلاس فيرونا نقطتين

مشوار لاتسيو في الكالتشيو حتى الآن:-