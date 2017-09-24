موعد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباريات الدوري الفرنسي، يستعد فريق سانت إيتيان لإستقبال نظيره فريق رين في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب جوفروا غيشار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سانت إيتيان ورين:-

سوف تُقام مباراة سانت إيتيان ورين اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب جوفروا غيشار، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سانت إيتيان ورين:-

سوف تكون مباراة سانت إيتيان ورين منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي.

أخر تحضيرات سانت إيتيان ورين للمباراة:-

سيدخل فريق سانت إيتيان المواجهة تحت قيادة مدربه أوسكار غارسيا عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي وأيضاً تشديد الخناق أكثر على أصحاب المراكز الأولى في الرتيب.

وعلى الرغم من أن فريق سانت إيتيان لا يبتعد كثيراً عن صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، إلا أنه يُدرك جيداً أنه لا يُمكن أن يُنافس كلاً من العملاقين فريق باريس سان جيرمان وحامل اللقب فريق موناكو على اللقب حتى نهاية مشوار الدوري، وذلك بسبب فارق الإمكانيات الكبيرة بينه وبين بقية كبار فرنسا في الوقت الحالي.

ولكن يبقى الهدف الرئيسي لفريق سانت إيتيان في الموسم الحالي هو إنهاء الدوري الفرنسي في المركز الثالث، وذلك من أجل حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإن كان ذلك سيكون من بوابة الأدوار التمهيدية من عمر المسابقة.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق رين يمر بأسوء فتراته منذ مطلع الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه لم يتمكن من تحقيق سوى فوز واحد فقط عقب مرور 6 جولات من عمر الدوري الفرنسي، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهير النادي والتي ترغب في أن يتألق فريقها مثلما حدث في الموسم الماضي.