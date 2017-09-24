موعد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباريات الدوري الألماني، يستعد فريق هانوفر لإستقبال نظيره فريق كولن اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة هانوفر وكولن:-

سوف تُقام مباراة هانوفر وكولن اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة هانوفر وكولن:-

سوف تكون مباراة هانوفر وكولن منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات هانوفر وكولن للمباراة:-

سيدخل فريق هانوفر المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه لتأمين بقائه في البوندسليغا في الموسم المقبل وخاصة لآنه عاد فقط إلي أضواء البوندسليغا في الموسم الحالي.

ولكن وعقب النتائج الرائعة التي حققها فريق هانوفر في مطلع الموسم الحالي والتي جعلته يتواجد في المركز الخامس في ترتيب البوندسليغا في الوقت الحالي، بات الآن طموح جماهيره كبير للغاية ولم لا المنافسة على مقعد مؤهل لإحدى المسابقات الأوروبية حتى وإن إنتهى به الأمر في أحد المقاعد المؤهلة إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق كولن يمر بأسوء أحواله في الموسم الحالي، حيث لم يتمكن الفريق من حصد أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة من عمر البوندسليغا، مما جعله بالتالي يقبع في قاع ترتيب البوندسليغا وتحديداً في المركز الآخير، وهو الأمر الذي أثار القلق كثيراً بين جماهيره والتي أصبحت تخشى على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم، علماً بأنه سيواجه في الأسابيع المقبلة كلاً من فريق لايبزيغ وفريق شتوتغارت وفريق فيردر بريمن وفريق باير ليفركوزن.

ترتيب هانوفر وكولن في الدوري الألماني:-

5- هانوفر 11 نقطة

18- كولن ليس لديه أي نقطة على الإطلاق

مشوار هانوفر في البوندسليغا حتى الآن:-

ماينز 0-1 هانوفر

هانوفر 1-0 شالكة

فولفسبورغ 1-1 هانوفر

هانوفر 2-0 هامبورغ

فرايبورغ 1-1 هانوفر

مشوار كولن في البوندسليغا حتى الآن:-