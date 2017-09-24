موعد مباريات الدوري الهولندي اليوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الهولندي

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موعد مباريات الدوري الهولندي، يحل فريق أيندهوفن ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أوتريخت في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أيندهوفن وأوتريخت:-

سوف تُقام مباراة أيندهوفن وأوتريخت اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أيندهوفن وأوتريخت:-

سوف تكون مباراة أيندهوفن وأوتريخت منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الهولندي.

أخر تحضيرات أيندهوفن لمباراته أمام أوتريخت:-

سيدخل فريق أيندهوفن المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد فيليب كوكو عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على صدارة ترتيب الدوري الهولندي وخاصة بعدما تعرض حامل اللقب فريق فينورد روتردام لخسارة جديدة في هذه الجولة.

وبالتالي فإن فريق أيندهوفن سوف ينفرد بالصدارة في حالة فوزه في هذه المباراة أمام مُضيفه فريق أوتريخت، مما سيُعطي فريق أيندهوفن دافعاً قوياً قبيل المباراة وربما ما زاد هذا الدافع هة فوزه في الجولة الماضية من عمر الدوري في مباراة القمة على أرضه على حساب ضيفه فريق فينورد روتردام بهدف وحيد مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب فيليبس.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أيندهوفن في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الهولندي ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف، حتى يضمن بالتالي تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما غاب عن المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي، علماً بأنه قد شارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولكنه تم إقصائه من دور المجموعات من عمر المسابقة.

هذا وكان فريق أيندهوفن قد فاز بلقب الدوري الهولندي لأخر مرة في الموسم قبل الماضي.

ترتيب أيندهوفن وأوتريخت في الدوري الهولندي:-

2- أيندهوفن 12 نقطة

8- أوتريخت 9 نقاط

مشوار أيندهوفن في الدوري الهولندي حتى الآن:-