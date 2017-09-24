موعد مباريات الدوري الهولندي اليوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الهولندي

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موعد مباريات الدوري الهولندي، يستعد فريق أياكس أمستردام لإستقبال نظيره فريق فيتيس أرنهيم اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أياكس أمستردام وفيتيس أرنهيم:-

سوف تُقام مباراة أياكس أمستردام وفيتيس أرنهيم اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أمستردام أرينا، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أياكس أمستردام وفيتيس أرنهيم:-

سوف تكون مباراة أياكس أمستردام وفيتيس أرنهيم منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الهولندي.

أخر تحضيرات أياكس أمستردام لمباراته أمام فيتيس أرنهيم:-

سيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة أصحاب المراكز الأولى في ترتيب الدوري الهولندي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أياكس أمستردام في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الهولندي ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف، وذلك بعدما فشل في تحقيقه في السنوات القليلة الماضية والتي كان أقرب لقب بالنسبة له في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب لمصلحة فريق فينورد روتردام في الأسبوع الآخير من عمر المسابقة.

وربما ما يُزيد من الضغوطات على فريق أياكس أمستردام هو أنه لا يُشارك في الموسم الحالي في أي مسابقة أوروبية، علماً بأن ذلك يحدث له لأول مرة منذ عام 1966 م حيث تم إقصائه من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق نيس الفرنسي، كما تم إقصائه أيضاً من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي على يد فريق روزنبورغ النرويجي، ليبقى أمامه الآن فقط المنافسة على كلاً من لقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا.

ترتيب أياكس أمستردام وفيتيس أرنهيم في الدوري الهولندي:-

5- فيتيس أرنهيم 10 نقاط

6- أياكس أمستردام 10 نقاط

مشوار أياكس أمستردام في الدوري الهولندي حتى الآن:-