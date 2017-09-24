موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباريات الدوري الإسباني، يحل فريق فياريال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق خيتافي في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة فياريال وخيتافي:-

سوف تُقام مباراة فياريال وخيتافي اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فياريال وخيتافي:-

سوف تكون مباراة فياريال وخيتافي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني.

أخر تحضيرات فياريال وخيتافي للمباراة:-

سيدخل فريق فياريال المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإستمرار في التقدم على مستوى جدول ترتيب الليغا الإسبانية في إطار سعيه للمنافسة وبقوة على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، علماً بأن فريق الغواصات الصفراء يُشارك في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من أن إنطلاقة فريق فياريال كانت سيئة نوعاً ما في الموسم الحالي، إلا أن الفريق تمكن سريعاً من تعديل أموره وعاد من جديد إلي سكة الإنتصارات بعدما كان قد تعرض إلي خسارتين على التوالي في أول جولتين من عمر الليغا.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق خيتافي أن يتمكن من حصد النقاط الثلاث، حتى يبتعد عن منطقة الخطر وقاع ترتيب الليغا وخاصة لآن الفريق المدريدي قد صعد في الموسم الحالي إلي أضواء الليغا من جديد بعدما كان قد قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، علماً بأن فريق خيتافي لم يتمكن من تحقيق سوى فوز وحيد فقط حتى الآن في الليغا مما يجعله مهدداً بالهبوط في حالة إستمر فشله في تحقيق الإنتصارات.

ترتيب فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني:-

10- فياريال 7 نقاط

14- خيتافي 5 نقاط

مشوار فياريال في الليغا حتى الآن:-