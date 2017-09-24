موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني اليوم الأحد 24-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يحل فريق فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال سوسيداد في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أنويتا بإقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد:-

سوف تُقام مباراة فالنسيا وريال سوسيداد اليوم الأحد الموافق ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أنويتا بإقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال سوسيداد:-

سوف تكون مباراة فالنسيا وريال سوسيداد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة فالنسيا وريال سوسيداد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة.

أخر تحضيرات فالنسيا وريال سوسيداد للمباراة:-

سيدخل فريق فالنسيا المواجهة تحت قيادة مدربه مارسلينو غارسيا تورال عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإستمرار في مقدمة ترتيب الليغا الإسبانية رفقة كبار إسبانيا في إطار سعيه للمنافسة بقوة في الموسم الحالي على مقعد مؤهل إلي إحدى المسابقات الأوروبية.

ولعل البداية الرائعة لفريق الخفافيش في مطلع الموسم الحالي جعلت جماهيره تطمح في أن يحجز الفريق مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وإضافة لذلك العودة من جديد لإستعادة أمجاده الضائعة منذ سنوات طويلة.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق ريال سوسيداد أن يتمكن من العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما تعرض للخسارة في أخر جولتين من عمر الليغا على يد كلاً من فريق ريال مدريد وفريق ليفانتي، علماً بأن الفريق الباسكي كانت إنطلاقته في الموسم الحالي مثالية للغاية بعدما حقق 3 إنتصارات متتالية في الليغا.

ترتيب فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني:-

5- فالنسيا 9 نقاط

ريال سوسيداد 9 نقاط

مشوار فالنسيا في الليغا حتى الآن:-