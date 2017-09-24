ملخص ونتيجة مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ملخص مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا، نجح فريق النجم الساحلي التونسي في حسم تأهله إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، وذلك بعدما فاز على حساب ضيفه فريق أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة على الأراضي التونسية.

وجائت هذه المباراة في إطار إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية، وبذلك سيكون فريق النجم الساحلي على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم بسيد القارة الأفريقية فريق الأهلي المصري، علماً بأن أخر مرة إلتقى فيها الفريقين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديداً في الأدوار الحاسمة كانت في عام 2007 م.

Advertisements

وذلك حينما إلتقى الفريقان في الدور النهائي من عمر المسابقة الأفريقية، وحينها إنتهت مباراة الذهاب التي تم إقامتها في مدينة سوسة التونسية بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين، أما في مباراة الإياب التي تم إقامتها على أرضية ملعب القاهرة فقد فاز فيها فريق النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعدما كان متأخراً في النتيجة.

ليفوز فريق النجم الساحلي باللقب الأفريقي وقتها في نهاية المطاف مع العلم أن مباراة الإياب شهدت أخطاء تحكيمية فادحة، وفي المقابل كان فريق الأهلي قد فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2005 م على حساب فريق النجم الساحلي مما سيجعل المباراة بينهما في غاية الإثارة.

ملخص مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس:-

شهدت جميع دقائق المباراة أفضلية كبيرة وواضحة لفريق النجم الساحلي على حساب ضيفه فريق أهلي طرابلس، والذي بدا بدوره عاجزاً عن مجاراة نسق المباراة المرتفع بسبب توقف الدوري الليبي بعكس الدوري التونسي، مما كان له الأثر الكبير من الناحية البدنية على جميع لاعبي فريق أهلي طرابلس.

وفي ظل السيطرة على كامل أطوار المباراة والدعم الجماهيري الكبير الذي قدمته الجماهير التونسية لفريق، نجح فريق النجم الساحلي في تسجيل هدفه الأول في المباراة قبل مرور ربع ساعة من عمر الشوط الأول، وذلك تحديداً عند الدقيقة الرابعة عشر عبر مهاجمه المصري الواعد عمرو مرعي بعدما صنعه له الظهير الأيمن حمدي النقاز.

ولم يتأخر فريق النجم الساحلي في حسم المباراة حيث تمت المهمة على أكمل وجه في مطلع الشوط الثاني، وذلك بعدما سجل له المهاجم المصري الواعد عمرو مرعي الهدف الثاني والذي صنعه له هذه المرة التونسي المخضرم أمين الشرميطي أحد أبرز العناصر التي كانت حاضرة في لقب الفريق التونسي في عام 2007 م.

وعلى الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة من جانب فريق أهلي طرابلس في بقية دقائق الشوط الثاني، إلا أن فريق النجم الساحلي نجح في نهاية المطاف في حجز مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 10 سنوات كاملة أي منذ عام 2007 م الذي فاز فيه باللقب الأفريقي.