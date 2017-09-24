“الترسانة” تسيطر عليه حالة من الاستياء بسبب “ملهى ليلي”

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سيطرة حالة من الغضب والاستياء الشديد من جميع أعضاء الجمعية العمومية التابعة إلى نادي الترسانة بسبب وجود ملهى ليلي بجوار النادي القائم في منطقة ميت عقبة، حيث يعمل المهلي الليلي في تمام الواحدة صباحا ويستمر إلى الساعات الأولى من الصباح بشكل يومي.

ورصد موقع مصر 365 أسباب استياء نادي الترسانة من مجاورته الملهى الليلي حيث قام مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الترسانة بمطالبة عضو مجلس إدارة النادي الذي قام بمنح حق استئجار المطعم القائم على سور نادي الترسانة إلى مطعم لبناني ليتم إنهاء التعاقد مع مسؤولي المطعم.

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وأوضح أعضاء الجمعية العامة لنادي الترسانة أن سبب استيائهم من مجاور الملهي الليلي للنادي أن هذه الملهي الليلي يبدأ العمل فيه في تمام الواحدة صباحا إلى جانب وجود ديسكو بصوت عالي جداَّ، وأشاروا أيضا أن مجاورة الملهي الليالي إلى النادي يؤدي إلى تواجد العديد من البودي جاردات العاملين في الملهي بجانب الحاضرين مع بعض الشخصيات إلى ساعات مبكرة من الصباح.

و أوضحوا أعضاء الجمعية العامة لنادي الترسانة أن الملهى الليلي يستأنف عمله في فترة الصباح على أنه مطعم لبناني يقدم العديد من الوجبات الغذائية أمام زواره، وحين تم التعاقد مع المطعم اللبناني كان الهدف منه هو إقامة مطعم فقط وليس ملهى ليلي، وطالبوا العضو الذي قام بمنح عقد الاستئجار إلى المطعم إنهاء مدة العقد معه.

والجدير بالذكر أن نادي الترسانة المصري هو أحد أهم وأشهر الأندية في جمهورية مصر العربية وتم تأسيس النادي في عام 1921 بجهود إنجليزي يدعى “سلاوتر” وشارك نادي الترسانة في أول بطولة دوري عام في عام 1948، وحصل فيها على المركز الثاني، بعد الزمالك، وبدأ نادي الترسانة في الاشتراك في بطولة الدوري الممتاز في عام 1948 وحصل على المركز الثاني بعد النادي الأهلي المصري، كما اشتراك في بطولة كأس مصر لأول مرة في عام 1954 وفاز بالمركز الثالث.

كما حفل نادي الترسانة بالعديد من لاعبين الموهوبين منهم حسن الشاذلي واللاعب مصطفى رياض، واللاعب “محمد عبد الواحد” واللاعب “محمد أبوتريكة” الذي انتقل إلى النادي الأهلي.