موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، يشهد الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م مباراة نارية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين فريق الأهلي المصري وفريق النجم الساحلي التونسي في إعادة لكلاً من نهائي دوري الأبطال عام 2005 م ونهائي دوري الأبطال عام 2007 م.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي ذهاباً في شهر سبتمبر الحالي وتحديداً في الأسبوع المقبل، حيث قام الإتحاد الأفريقي بتحديد كلاً من يوم الجمعة أو السبت أو الأحد القادم من أجل إقامة المباراة علماً بأن تلك الأيام ستوافق كلاً من 29 و30 من شهر سبتمبر الحالي إضافة إلي اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تحديد الموعد النهائي لمباراة الذهاب بين الفريقين في خلال الساعات القادمة من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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كما أنه من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة على الأراضي التونسية، أما مباراة الإياب فسوف تُقام في أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 20 و21 و22 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية على الأراضي المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي:-

سوف تكون مباراة الأهلي والنجم الساحلي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد معلق مباراة الذهاب والقناة مع نهاية الأسبوع الحالي وتحديداً في يوم الخميس المقبل، علماً بأن مباراة الإياب على الأراضي المصرية سوف تكون منقولة أيضاً مجاناً على قناة النيل للرياضة والقناة الثانية على التردد الأرضي.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – حسين السيد – علي معلول – صبري رحيل – عمرو السولية – حسام عاشور – عبد الله السعيد – وليد سليمان – هشام محمد – أحمد الشيخ – صالح جمعة – وليد أزارو – مؤمن زكريا – عماد متعب – جونيور أجايي – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – ميدو جابر

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

الأهلي 0-0 زاناكو / دور المجموعات

القطن 0-2 الأهلي

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي

زاناكو 0-0 الأهلي

الأهلي 3-1 القطن

الأهلي 2-2 الترجي الرياضي / ذهاب ربع النهائي

الترجي الرياضي 1-2 الأهلي / إياب ربع النهائي

مشوار النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-