موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي يوم الأحد 1-10-2017 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، يشهد الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م مباراة نارية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين فريق الأهلي المصري وفريق النجم الساحلي التونسي في إعادة لكلاً من نهائي دوري الأبطال عام 2005 م ونهائي دوري الأبطال عام 2007 م.

موعد مباراة الاهلى والنجم الساحلي:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي ذهاباً في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما أنه من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة على الأراضي التونسية، أما مباراة الإياب فسوف تُقام في أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 20 و21 و22 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي:-

سوف تكون مباراة الأهلي والنجم الساحلي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى وبصوت المعلق علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية.

علماً بأن مباراة الإياب على الأراضي المصرية سوف تكون منقولة أيضاً مجاناً على قناة النيل للرياضة والقناة الثانية على التردد الأرضي.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – حسين السيد – علي معلول – صبري رحيل – عمرو السولية – حسام عاشور – عبدالله السعيد – وليد سليمان – هشام محمد – أحمد الشيخ – صالح جمعة – وليد أزارو – مؤمن زكريا – عماد متعب – جونيور أجايي – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – ميدو جابر.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

الأهلي 0-0 زاناكو / دور المجموعات.

القطن 0-2 الأهلي.

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي.

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي.

زاناكو 0-0 الأهلي.

الأهلي 3-1 القطن.

الأهلي 2-2 الترجي الرياضي / ذهاب ربع النهائي.

الترجي الرياضي 1-2 الأهلي / إياب ربع النهائي.

مشوار النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

النجم الساحلي 5-0 فيروفياريو / دور المجموعات.

المريخ 1-2 النجم الساحلي.

النجم الساحلي 1-1 الهلال.

الهلال 1-1 النجم الساحلي.

فيروفياريو 1-1 النجم الساحلي.

النجم الساحلي 3-0 المريخ.

أهلي طرابلس 0-0 النجم الساحلي / ذهاب ربع النهائي.

النجم الساحلي 2-0 أهلي طرابلس / إياب ربع النهائي.

أخر تحضيرات الأهلي لمباراته أمام النجم الساحلي:-

أجرى المارد الأحمر مرانه الآخير تحضيراً للمباراة اليوم السبت على الملعب الرئيسي الذي ستُقام عليه المباراة وذلك تحت قيادة مدربه الكابتن حسام البدري، والذي طلب بدوره قبل إغلاق المران في وجه وسائل الإعلام التونسية وتحديداً أثناء تأدية الفقرات الفنية في الحصة التدريبية، أما إنطلاقة الحصة التدريبية وتحديداً في أول 15 دقيقة منها أثناء التدريبات كانت الأبواب مفتوحة أمام الإعلام التونسي.

هذا وقد شهد المران الآخير مشاركة جميع عناصر بعثة المارد الأحمر في التدريبات، وذلك بإستثناء كلاً من أحمد الشيخ الذي يُعاني من إجهاد شديد في عضلات الظهر وأيضاً حسام عاشور المصاب في الرباط الداخلي للركبة، علماً بأن كلاهما قد تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة الذهاب في سوسة على أمل أن يكونا في أفضل حال في موقعة الإياب في نهاية شهر أكتوبر.

ومن جهتها قامت أجهزة الأمن التونسية بفرض إجراءات أمنية مشددة على بعثة فريق الأهلي، كما قامت أيضاً بزيادة التعزيزات الأمنية على حافلة الفريق أثناء تحركها منذ وصولها إلي مدينة سوسة، وذلك بناءً على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والذي طالب أيضاً بضرورة تأمين جماهير الأهلي المتواجدة مع بعثة الفريق.

التشكيلة المتوقعة للمارد الأحمر أمام النجم الساحلي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمد نجيب – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي

التشكيلة المتوقعة للنجم الساحلي أمام الأهلي:-