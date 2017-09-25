موعد مباراة أرسنال ووست بروميتش اليوم الأثنين 25-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد أرسنال ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق أرسنال لإستقبال نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مباراة صعبة على الطرفين اليوم الأثنين الموافق ليوم 25 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون:-

سوف تُقام مباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون اليوم الأثنين الموافق ليوم 25 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون:-

سوف تكون مباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات أرسنال لمباراته أمام وست بروميتش ألبيون:-

سيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتي حققها منذ العودة من فترة التوقف الدولي الماضية حيث خاض الفريق اللندني 4 مباريات على مستوى جميع المسابقات ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة منها وسقط في فخ التعادل مرة واحدة فقط.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب أرسين فينغر يعلم جيداً مدى صعوبة مواجهة فريق وست بروميتش ألبيون ومدربه المخضرم توني بوليس، ولكن وفي الوقت ذاته يُعد فريق أرسنال مرشحاً بقوة في نهاية المطاف للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث وخاصة لآنها ستُقام على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، علماً بأن أبرز الغائبين عن الفريق في هذه المباراة سوف يكون الألماني مسعود أوزيل والإنجليزي داني ويلباك.

وبكل تأكيد لا يرغب فريق أرسنال في التعثر قبيل السفر إلي بيلاروسيا، وذلك من أجل مواجهة فريق باتي بوريسوف البيلاروسي في الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي في يوم الخميس المقبل.

ترتيب أرسنال ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي:-