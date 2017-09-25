موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، تشهد أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك مباراة نارية من العيار الثقيل حينما يحل حامل اللقب في أخر موسمين وسيد القارة الأوروبية فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند:-

سوف تكون مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي.

أخر تحضيرات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند للمباراة:-

سيدخل فريق ريال مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل إثبات قدرته على حصد الإنتصارات من جديد بعد تعثراته في الأسابيع الأولى من عمر الموسم الحالي على صعيد الليغا الإسبانية.

وعلى الرغم من أن الفريق الملكي قد فاز في مباراته الماضية في الليغا على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، إلا أنه لم يُقدم ذلك الأداء الذي كان منتظراً منه ولكن وفي الوقت ذاته تثق جماهير النادي الملكي جيداً في قدرة فريقها على التعافي بشكل سريع مثلما حدث في أخر موسمين وإنتهى به المطاف ملكاً متوجاً على عرش القارة الأوروبية والعالم بأكمله.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق بوروسيا دورتموند تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش عن الفوز ولا شئ غيره، وخاصة في ظل الحالة الأكثر من رائعة التي يمر بها الفريق في إنطلاقة الموسم الحالي، والتي جعلته يتصدر ترتيب البوندسليغا وبفارق 3 نقاط عن حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ، مما سيُشكل له دافعاً قوياً في هذه المباراة المنتظرة أمام الميرنغي وخاصة أيضاً أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة والتي سيكون لها تأثير كبير بكل تأكيد على نتيجة المباراة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني:-

5- ريال مدريد 11 نقطة

ترتيب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني:-

1- بوروسيا دورتموند 16 نقطة

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – غاريث بيل

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