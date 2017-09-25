موعد مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سبارتاك موسكو الروسي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو:-

سوف تُقام مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتاك موسكو:-

سوف تكون مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

أخر تحضيرات ليفربول لمباراته أمام سبارتاك موسكو:-

سيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك بعدما عاد من جديد إلي سكة الإنتصارات من خلال فوزه الآخير في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جاء خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولكن وعلى الرغم من ذلك يُدرك المدرب يورغن كلوب جيداً أن المباراة أمام فريق سبارتاك موسكو لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه سيواجه بطل روسيا في الموسم الماضي والذي سيلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره في أجواء باردة وصعبة دائماً على أي فريق زائر.

إلا أن فريق ليفربول سوف يكون مطالباً في نهاية المطاف بالعودة بالإنتصار من موسكو وحصد النقاطا الثلاث، وخاصة بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الأولى من عمر المسابقة على أرضه أمام ضيفه فريق إشبيلية الإسباني.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

5- ليفربول 11 نقطة

ترتيب سبارتاك موسكو في الدوري الروسي:-

7- سبارتاك موسكو 14 نقطة

التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول أمام سبارتاك موسكو:-

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – جويل ماتيب – ألبيرتو مورينو

خط الوسط: جوردان هيندرسون – إيمري كان – جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح – فيليبي كوتينيو – روبيرتو فيرمينيو

إقرأ أيضاً: https://www.misr365.com/?p=169520