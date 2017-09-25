موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لإستقبال نظيره فريق شاختار الأوكراني في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار:-

سوف تُقام مباراة مانشستر سيتي وشاختار يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشاختار:-

سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وشاختار منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وشاختار تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات مانشستر سيتي لمباراته أمام شاختار:-

سيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهي في حالة معنوية أكثر من رائعة، وذلك بسبب تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وإضافة لذلك تحقيق إنتصارات كاسحة على منافسيه في الأسابيع الماضية.

مما زاد من ثقة جماهير نادي مانشستر سيتي والتي أصبحت تحلم الآن بالمنافسة وبقوة على لقب دوري أبطال أوروبا مع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية المطاف، وخاصة بعدما خرج فريق مانشستر سيتي من الموسم الماضي خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب على الإطلاق علماً بأنه كان الموسم الأول للمدرب بيب جوارديولا مع الفريق.

ولكن الوضع الآن تغير تماماً وأصبح فريق مانشستر سيتي قوياً للغاية سواء من الناحية الهجومية وبالأخص من الناحية الدفاعية، والتي كان يُعاني منها الفريق طوال الموسم الماضي مثلها مثل عدم الفاعلية الهجومية أيضاً والتي إختلفت تماماً هي الآخرى في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سيرغب فريق مانشستر سيتي في حصد النقاط الثلاث من هذه المباراة ولا شئ غير ذلك، وخاصة لآنه سوف يصطدم في الجولة الثالثة والرابعة بفريق نابولي الإيطالي في مباراة نارية بين الطرفين.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

1- مانشستر سيتي 16 نقطة

ترتيب شاختار في الدوري الأوكراني:-

1- شاختار 25 نقطة

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي في مباراته أمام شاختار:-

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – نيكولاس أوتاميندي – بنجامين ميندي

خط الوسط: فيرناندينيو – دافيد سيلفا – كيفن دي بروينه – برناردو سيلفا

خط الهجوم: سيرخيو أغويرو – غابرييل جيسوس

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