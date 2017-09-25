موعد مباراة الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء 26-9-2017 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس في دوري أبطال أسيا، يصطدم فريق الهلال السعودي بضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لإعتبارات دولية، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م.

موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس:-

سوف تُقام مباراة الهلال وبيرسبوليس يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبيرسبوليس:-

سوف تكون مباراة الهلال وبيرسبوليس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أسيا، على أن يتم نقل مباراة الهلال وبيرسبوليس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات الهلال لمباراته أمام بيرسبوليس:-

سيدخل فريق الهلال المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل وضع قدم في الدور النهائي من عمر المسابقة وخاصة وأن فريق الهلال هدفه هو التتويج باللقب الأسيوي في نهاية المطاف وليس فقط الحصول على شرف المشاركة والوصول إلي أدوار متقدمة.

ولا شك أن فريق الهلال سيكون في حالة معنوية أكثر من رائعة في هذه المباراة المنتظرة، وذلك بعدما إنفرد بصدارة ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين على الرغم من تعادله في موقعة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي فريق الإتحاد في يوم الخميس الماضي، علماً بأن فريق الهلال لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق منذ مطلع الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأسيوي.

مما يؤكد على قوة فريق الهلال وبالتالي فإنه سوف يكون مرشحاً للحفاظ على لقبه بطلاً لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين وأيضاً التتويج بلقب دوري أبطال أسيا.

ترتيب الهلال في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

1- الهلال 10 نقاط

ترتيب بيرسبوليس في الدوري الإيراني:-

3- بيرسبوليس 14 نقطة

التشكيلة المتوقعة للهلال في مباراته أمام بيرسبوليس:-