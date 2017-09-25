موعد مباراة نابولي وفينورد يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وفينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق نابولي الإيطالي لإستقبال نظيره فريق فينورد روتردام الهولندي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة نابولي وفينورد روتردام:-

سوف تُقام مباراة نابولي وفينورد روتردام يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفينورد روتردام:-

سوف تكون مباراة نابولي وفينورد روتردام منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة نابولي وفينورد روتردام تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق محمد بركات.

أخر تحضيرات نابولي لمباراته أمام فينورد روتردام:-

سيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري وهي في حالة معنوية لا مثيل لها، وذلك في ظل إنطلاقته القوية جداً في الدوري الإيطالي بعكس إنطلاقته في دوري الأبطال التي كانت مخيبة لآمال جماهيره بصورة كبيرة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق نابولي مرشحاً وبقوة ليس فقط لتحقيق الإنتصار في هذه المباراة أمام فريق فينورد روتردام، وإنما من أجل التأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة وخاصة وأن جماهيره ترغب في الذهاب إلي أبعد نقطة في المسابقة الأوروبية بعدما إنتهى مشواره فيها في الموسم الماضي عند محطة الدور ثمن النهائي حينما تم إقصائه على سيد أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني عقب خسارته ذهاباً وإياباً.

ترتيب نابولي في الدوري الإيطالي:-

1- نابولي 18 نقطة

ترتيب فينورد روتردام في الدوري الهولندي:-

4- فينورد روتردام 12 نقطة

مشوار نابولي في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

هيلاس فيرونا 1-3 نابولي

نابولي 3-1 أتالانتا

بولونيا 0-3 نابولي

نابولي 6-0 بينيفينتو

لاتسيو 1-4 نابولي

سبال 2-3 نابولي

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