موعد مباراة إشبيلية وماريبور يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إشبيلية وماريبور في دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق إشبيلية الإسباني لإستقبال نظيره فريق ماريبور السلوفيني يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة إشبيلية وماريبور:-

سوف تُقام مباراة إشبيلية وماريبور يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وماريبور:-

سوف تكون مباراة إشبيلية وماريبور منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة إشبيلية وماريبور تحديداً على شبكة قنوات بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات إشبيلية لمباراته أمام ماريبور:-

سيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والتي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي مما جعله يتواجد في الوقت الحالي في مقدمة ترتيب الليغا الإسبانية وتحديداً في المركز الثالث.

وعلى الرغم من خسارته مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق أتليتكو مدريد في الجولة الماضية من عمر الليغا بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، إلا أن جماهير نادي إشبيلية تثق كثيراً في قدرة فريقها على التعافي بشكل سريع من هذه الخسارة والعودة من جديد إلي سكة الإنتصارات وخاصة وأنها الخسارة الأولى فقط للفريق الأندلسي في الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إشبيلية في الموسم الحالي هو المنافسة وبقوة من أجل إنهاء الليغا ضمن الأربعة الكبار، حتى يضمن مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم والذي سيكون الثالث له على التوالي.

ترتيب إشبيلية في الدوري الإسباني:-

3- إشبيلية 13 نقطة

ترتيب ماريبور في الدوري السلوفيني:-

2- ماريبور 24 نقطة

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