موعد مباراة توتنهام وأبويل يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أبويل نيقوسيا القبرصي يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على الأراضي القبرصية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وأبويل نيقوسيا:-

سوف تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وأبويل نيقوسيا يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على الأراضي القبرصية، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وأبويل نيقوسيا:-

سوف تكون مباراة توتنهام هوتسير وأبويل نيقوسيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة توتنهام هوتسبير وأبويل نيقوسيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 7 المشفرة بصوت المعلق خالد الغول.

أخر تحضيرات توتنهام هوتسبير لمباراته أمام أبويل نيقوسيا:-

سيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتي بدأ في تحقيقها بشكل فعلي منذ عودته من فترة التوقف الدولي الماضية بعدما كان قد بدأ الموسم بشكل أثار القلق كثيراً بين جماهيره.

ولكن الفريق اللندني أثبت لجماهيره أن إنطلاقة الموسم كانت مجرد كبوة جواد فقط لا غير، ففي أخر 5 مباريات لفريق السبيرز على جميع الأصعدة لم يعرف الفريق اللندني طعم الخسارة في أي مباراة، وإضافة لذلك أيضاً سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط في مقابل فوزه في 4 مباريات.

وبكل تأكيد يُدرك فريق توتنهام هوتسبير جيداً أن هذه المباراة أمام فريق أبويل نيقوسيا تُعد في غاية الأهمية، وخاصة في حالة الإقتراب أكثر من التأهل إلي الدور ثمن النهائي قبيل الصدام المرتقب ذهاباً وإياباً في الجولة الثالثة والرابعة مع سيد القارة الأوروبية فريق ريال مدريد الإسباني.

ترتيب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

4- توتنهام هوتسبير 11 نقطة

ترتيب أبويل نيقوسيا في الدوري القبرصي:-

9- أبويل نيقوسيا 4 نقاط

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