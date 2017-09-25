موعد مباراة بيشكتاش ولايبزيغ يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيشكتاش ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، يصطدم فريق بيشكتاش التركي بضيفه فريق لايبزيغ الألماني في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب فودافون أرينا بمدينة إسطنبول، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة بيشكتاش ولايبزيغ:-

سوف تُقام مباراة بيشكتاش ولايبزيغ يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب فودافون أرينا بمدينة إسطنبول، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بيشكتاش ولايبزيغ:-

سوف تكون مباراة بيشكتاش ولايبزيغ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة بيشكتاش ولايبزيغ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 8 المشفرة بصوت المعلق عبد القادر الشنيوني.

أخر تحضيرات بيشكتاش ولايبزيغ للمباراة:-

سيدخل فريق بيشكتاش المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره عقب خسارته مباراة ديربي إسطنبول في الجولة الماضية من عمر الدوري التركي على غريمه وجاره فريق فنربخشة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب شكري سراج أوغلو، مما يُحتم على فريق بيشكتاش ضرورة رد الفعل الآن وخاصة وأن الفوز على فريق لايبزيغ سوف يجعل فريق بيشكتاش ينفرد بصدارة المجموعة.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق لايبزيغ أن يستمر في تحقيق النتائج الإيجابية وذلك بعد عثراته المتكررة في الأسابيع الماضية، ففي أخر 5 مباريات رسمية خاضها الفريق على مستوى جميع المسابقات حقق فريق لايبزيغ الفوز في لقائين، كما تعرض للخسارة في مباراة واحدة بينما سقط في فخ التعادل في لقائين أخرين.

ترتيب بيشكتاش في الدوري التركي:-

2- بيشكتاش 13 نقطة

ترتيب لايبزيغ في الدوري الألماني:-

6- لايبزيغ 10 نقاط

مشوار بيشكتاش في الدوري التركي حتى الآن:-

بيشكتاش 2-0 أنطاليا سبور

قاسم باشا 2-2 بيشكتاش

بيشكتاش 2-1 بورصا سبور

كارابوك سبور 0-1 بيشكتاش

بيشكتاش 2-0 قونيا سبور

فنربخشة 2-1 بيشكتاش

مشوار لايبزيغ في الدوري الألماني حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

لايبزيغ 4-1 فرايبورغ

هامبورغ 0-2 لايبزيغ

لايبزيغ 2-2 بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ 1-0 لايبزيغ

لايبزيغ 2-1 أينتراخت فرانكفورت

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