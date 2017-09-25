موعد مباراة موناكو وبورتو يوم الثلاثاء 26-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة موناكو وبورتو في دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق موناكو الفرنسي لإستقبال نظيره فريق بورتو البرتغالي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة موناكو وبورتو:-

سوف تُقام مباراة موناكو وبورتو يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة موناكو وبورتو:-

سوف تكون مباراة موناكو وبورتو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة موناكو وبورتو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات موناكو لمباراته أمام بورتو:-

سيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عازماً على مواصلة تألقه اللافت في الأونة الآخيرة، علماً بأن ذلك التألق كان منذ إنطلاقة الموسم الحالي ولولا سقوطه الكارثي على يد مُضيفه فريق نيس بأربعة أهداف مقابل لا شئ في مطلع شهر سبتمبر الحالي لكان الآن فريق الإمارة متصدراً لترتيب الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد بدأ فريق موناكو مشواره في المسابقة بطريقة جيدة نوعاً ما، وذلك بعدما عاد بنقطة ثمينة من خارج أرضه من أمام مُضيفه فريق لايبزيغ الألماني في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ريد بول أرينا.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق موناكو في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي وإن كان يعلم مدى صعوبة تحقيق ذلك الأمر، أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا فهدفه هو الوصول إلي أبعد نقطة ممكنة مع العلم أنه وصل للدور نصف النهائي في نسخة الموسم الماضي.

ترتيب موناكو في الدوري الفرنسي:-

2- موناكو 18 نقطة

ترتيب بورتو في الدوري البرتغالي:-

1- بورتو 21 نقطة

إقرأ أيضاً: موعد مباراة نابولي وفينورد