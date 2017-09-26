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ملخص مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز وجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، شهدت الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المباريات المثيرة على مدار 3 أيام متتالية التي تم إقامة الجولة فيهم، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز:-

وست هام يونايتد 2-3 توتنهام هوتسبير

بيرنلي 0-0 هادرسفيلد تاون

إيفرتون 2-1 بورنموث

مانشستر سيتي 5-0 كريستال بالاس

ساوثهامبتون 0-1 مانشستر يونايتد

ستوك سيتي 0-4 تشيلسي

سوانزي سيتي 1-2 واتفورد

ليستر 2-3 ليفربول

برايتون 1-0 نيوكاسل يونايتد

أرسنال 2-0 وست بروميتش ألبيون

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة السادسة:-

المركز الأول: مانشستر سيتي ولديه 16 نقطة

المركز الثاني: مانشستر يونايتد ولديه 16 نقطة

المركز الثالث: تشيلسي ولديه 13 نقطة

المركز الرابع: توتنهام هوتسبير ولديه 11 نقطة

المركز الخامس: ليفربول ولديه 11 نقطة

المركز السادس: واتفورد ولديه 11 نقطة

المركز السابع: أرسنال ولديه 10 نقاط

المركز الثامن: هادرسفيلد تاون ولديه 9 نقاط

المركز التاسع: بيرنلي ولديه 9 نقاط

المركز العاشر: نيوكاسل يونايتد ولديه 9 نقاط

المركز الحادي عشر: ساوثهامبتون ولديه 8 نقاط

المركز الثاني عشر: وست بروميتش ألبيون ولديه 8 نقاط

المركز الثالث عشر: برايتون ولديه 7 نقاط

المركز الرابع عشر: إيفرتون ولديه 7 نقاط

المركز الخامس عشر: سوانزي سيتي ولديه 5 نقاط

المركز السادس عشر: ستوك سيتي ولديه 5 نقاط

المركز السابع عشر: ليستر سيتي ولديه 4 نقاط

المركز الثامن عشر: وست هام يونايتد ولديه 4 نقاط

المركز التاسع عشر: بورنموث ولديه 3 نقاط

المركز العشرين: كريستال بالاس وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن

ملخص مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس:-

إكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض كلاً من ليروي ساني عند الدقيقة الرابعة والأربعين ورحيم ستيرلينغ عند الدقيقة الحادية والخمسين والتاسعة والخمسين وسيرخيو أغويرو عند الدقيقة التاسعة والسبعين وفابيان ديلف عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

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ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي:-

حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فريق ليفربول كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح عند الدقيقة الخامسة عشر وفيليبي كوتينيو عند الدقيقة الثالثة والعشرين وجوردان هيندرسون عند الدقيقة الثامنة والستين، فيما سجل أهداف فريق ليستر سيتي كلاً من شينجي أوكازاكي عند الدقيقة الخامسة والأربعين وجيمي فاردي عند الدقيقة التاسعة والستين.