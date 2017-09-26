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ملخص مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي وجدول ترتيب الدوري الإيطالي، شهدت الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م العديد من المباريات المثيرة على مدار يومين الذي تم إقامة فيهما الجولة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة السادسة من الدوري الإيطالي:-

روما 3-1 أودينيزي

سبال 2-3 نابولي

يوفنتوس 4-0 تورينو

سامبدوريا 2-0 ميلان

كالياري 0-2 كييفو فيرونا

كروتوني 2-0 بينيفينتو

هيلاس فيرونا 0-3 لاتسيو

إنتر 1-0 جنوى

ساسولو 0-1 بولونيا

فيورنتينا 1-1 أتالانتا

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة السادسة:-

المركز الأول: نابولي ولديه 18 نقطة

المركز الثاني: يوفنتوس ولديه 18 نقطة

المركز الثالث: إنتر ولديه 16 نقطة

المركز الرابع: لاتسيو ولديه 13 نقطة

المركز الخامس: روما ولديه 12 نقطة

المركز السادس: ميلان ولديه 12 نقطة

المركز السابع: سامبدوريا ولديه 11 نقطة

المركز الثامن: تورينو ولديه 11 نقطة

المركز التاسع: أتالانتا ولديه 8 نقاط

المركز العاشر: كييفو فيرونا ولديه 8 نقاط

المركز الحادي عشر: بولونيا ولديه 8 نقاط

المركز الثاني عشر: فيورنتينا ولديه 7 نقاط

المركز الثالث عشر: كالياري ولديه 6 نقاط

المركز الرابع عشر: سبال ولديه 4 نقاط

المركز الخامس عشر: ساسولو ولديه 4 نقاط

المركز السادس عشر: كروتوني ولديه 4 نقاط

المركز السابع عشر: أودينيزي ولديه 3 نقاط

المركز الثامن عشر: جنوى ولديه نقطتين

المركز التاسع عشر: هيلاس فيرونا ولديه نقطتين

المركز العشرين: بينيفينتو وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن

ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو:-

حسم حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس مباراة الديربي أمام جاره فريق تورينو بعدما فاز عليه بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق يوفنتوس كلاً من باولو ديبالا عند الدقيقة السادسة عشر والدقيقة التسعين وميراليم بيانيتش عند الدقيقة الأربعين وأليكس ساندرو عند الدقيقة السابعة والخمسين.

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ملخص مباراة نابولي وسبال:-

حقق فريق نابولي فوزاً صعباً ومثيراً على حساب مُضيفه الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فريق نابولي كلاً من لورينزو إنسيني عند الدقيقة الرابعة عشر وخوسيه ماريا كاليخون عند الدقيقة الحادية والسبعين وفوزي غولام عند الدقيقة الثالثة والثمانين، فيما سجل أهداف فريق سبال كلاً من باسكوالي عند الدقيقة الثالثة عشر وفيفياني عند الدقيقة الثامنة والسبعين.