ملخص مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني وجدول ترتيب الدوري الإسباني

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ملخص مباريات الدوري الإسباني وجدول ترتيب الدوري الإسباني، شهدت الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني 2017 – 2018 م العديد من المباريات المثيرة على مدار 3 أيام التي تم إقامة الجولة فيهم، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة السادسة من الدوري الإسباني:-

أتليتكو مدريد 2-0 إشبيلية

ديبورتيفو ألافيس 1-2 ريال مدريد

ملقا 3-3 أتليتك بيلباو

جيرونا 0-3 برشلونة

إسبانيول 4-1 ديبورتيفو لاكورونيا

خيتافي 4-0 فياريال

لاس بالماس 0-2 ليغانيس

إيبار 0-4 سيلتا فيغو

ريال سوسيداد 2-3 فالنسيا

ريال بيتيس 4-0 ليفانتي

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السادسة:-

المركز الأول: برشلونة ولديه 18 نقطة

المركز الثاني: أتليتكو مدريد ولديه 14 نقطة

المركز الثالث: إشبيلية ولديه 13 نقطة

المركز الرابع: فالنسيا ولديه 12 نقطة

المركز الخامس: ريال بيتيس ولديه 12 نقطة

المركز السادس: ريال مدريد ولديه 11 نقطة

المركز السابع: ليغانيس ولديه 10 نقاط

المركز الثامن: ريال سوسيداد ولديه 8 نقاط

المركز التاسع: ليفانتي ولديه 9 نقاط

المركز العاشر: خيتافي ولديه 8 نقاط

المركز الحادي عشر: أتليتك بيلباو ولديه 8 نقاط

المركز الثاني عشر: إسبانيول ولديه 8 نقاط

المركز الثالث عشر: سيلتا فيغو ولديه 7 نقاط

المركز الرابع عشر: فياريال ولديه 7 نقاط

المركز الخامس عشر: لاس بالماس ولديه 6 نقاط

المركز السادس عشر: إيبار ولديه 6 نقاط

المركز السابع عشر: جيرونا ولديه 5 نقاط

المركز الثامن عشر: ديبورتيفو لاكورونيا ولديه 4 نقاط

المركز التاسع عشر: ملقا ولديه نقطة واحدة

المركز الآخير: ديبورتيفو ألافيس وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن

ملخص مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:-

حقق حامل اللقب فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف الفريق الملكي الإسباني الواعد داني سيبايوس عند الدقيقة العاشرة والدقيقة الثالثة والأربعين، بينما سجل هدف فريق ديبورتيفو ألافيس الوحيد مانويل غارسيا عند الدقيقة الأربعين.

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ملخص مباراة برشلونة وجيرونا:-

حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً على حساب مُضيفه فريق جيرونا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف الفريق الكتالوني كلاً من أداي بينيتز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة السابعة عشر وحارس المرمى غورخا إيرايزوس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثامنة والأربعين ولويس سواريز عند الدقيقة التاسعة والستين.