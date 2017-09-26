ملخص مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني وجدول ترتيب الدوري الألماني

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ملخص مباريات الدوري الألماني وجدول ترتيب الدوري الألماني، شهدت الجولة السادسة من عمر الدوري الألماني 2017 – 2018 م العديد من المباريات المثيرة على مدار 3 أيام التي تم إقامة فيهم هذه الجولة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة السادسة من الدوري الألماني:-

بايرن ميونخ 2-2 فولفسبورغ

لايبزيغ 2-1 أينتراخت فرانكفورت

هوفنهايم 2-0 شالكة

فيردر بريمن 0-0 فرايبورغ

ماينز 1-0 هيرتا برلين

شتوتغارت 0-0 أوغسبورغ

بوروسيا دورتموند 6-1 بوروسيا مونشنغلادباخ

هانوفر 0-0 كولن

باير ليفركوزن 3-0 هامبورغ

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة السادسة:-

المركز الأول: بوروسيا دورتموند ولديه 16 نقطة

المركز الثاني: هوفنهايم ولديه 14 نقطة

المركز الثالث: بايرن ميونخ ولديه 13 نقطة

المركز الرابع: هانوفر ولديه 12 نقطة

المركز الخامس: أوغسبورغ ولديه 11 نقطة

المركز السادس: لايبزيغ ولديه 10 نقاط

المركز السابع: شالكة ولديه 9 نقاط

المركز الثامن: هيرتا برلين ولديه 8 نقاط

المركز التاسع: بوروسيا مونشنغلادباخ ولديه 8 نقاط

المركز العاشر: باير ليفركوزن ولديه 7 نقاط

المركز الحادي عشر: أينتراخت فرانكفورت ولديه 7 نقاط

المركز الثاني عشر: شتوتغارت ولديه 7 نقاط

المركز الثالث عشر: فولفسبورغ ولديه 6 نقاط

المركز الرابع عشر: ماينز ولديه 6 نقاط

المركز الخامس عشر: هامبورغ ولديه 6 نقاط

المركز السادس عشر: فرايبورغ ولديه 4 نقاط

المركز السابع عشر: فيردر بريمن ولديه 3 نقاط

المركز الثامن عشر: كولن ولديه نقطة واحدة فقط

ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ:-

سقط حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق فولفسبورغ في المباراة التي جمعت بينهم على أرضية ملعب أليانز أرينا، وسجل أهداف فريق بايرن ميونخ كلاً من روبيرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة الثالثة والثلاثين من ركلة جزاء و أريين روبين عند الدقيقة الثانية والأربعين، بينما سجل أهداف فريق فولفسبورغ كلاً من ماكسيم أرنولد عند الدقيقة السادسة والخمسين ودانييل ديدافي عند الدقيقة الثالثة والثمانين.

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ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ:-

إكتسح فريق بوروسيا دورتموند ضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بستة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق بوروسيا دورتموند كلاً من ماكسيم فيليب عند الدقيقة الثامنة والعشرين والدقيقة الثامنة والثلاثين وبيير إيميريك أوباميانغ عند الدقيقة الخامسة والأربعين والدقيقة التاسعة والأربعين والدقيقة الثانية والستين ويوليان فايغل عند الدقيقة التاسعة والسبعين، بينما سجل هدف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الوحيد لارس شتيندل عند الدقيقة السادسة والستين.