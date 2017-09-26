ملخص مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي وجدول ترتيب الدوري الفرنسي

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ملخص مباريات الدوري الفرنسي وجدول ترتيب الدوري الفرنسي، شهدت الجولة السابعة من عمر الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م العديد من المباريات المثيرة على مدار 3 أيام التي تم إقامة الجولة فيهم، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الفرنسي:-

نيس 2-2 أنجيه

ليل 0-4 موناكو

مونبلييه 0-0 باريس سان جيرمان

بوردو 3-1 غانغون

كُان 1-0 أميان

أولمبيك ليون 3-3 ديجون

ميتز 0-1 تروا

سانت إيتيان 2-2 رين

ستراسبورغ 1-2 نانت

أولمبيك مارسيليا 2-0 تولوز

جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة السابعة:-

المركز الأول: باريس سان جيرمان ولديه 19 نقطة

المركز الثاني: موناكو ولديه 18 نقطة

المركز الثالث: بوردو ولديه 15 نقطة

المركز الرابع: سانت إيتيان ولديه 14 نقطة

المركز الخامس: أولمبيك مارسيليا ولديه 13 نقطة

المركز السادس: نانت ولديه 13 نقطة

المركز السابع: أولمبيك ليون ولديه 12 نقطة

المركز الثامن: كُان ولديه 12 نقطة

المركز التاسع: نيس ولديه 10 نقاط

المركز العاشر: غانغون ولديه 9 نقاط

المركز الحادي عشر: أنجيه ولديه 8 نقاط

المركز الثاني عشر: مونبلييه ولديه 8 نقاط

المركز الثالث عشر: تروا ولديه 8 نقاط

المركز الرابع عشر: تولوز ولديه 7 نقاط

المركز الخامس عشر: رين ولديه 6 نقاط

المركز السادس عشر: أميان ولديه 6 نقاط

المركز السابع عشر: ديجون ولديه 5 نقاط

المركز الثامن عشر: ليل ولديه 5 نقاط

المركز التاسع عشر: ستراسبورغ ولديه 4 نقاط

المركز الآخير: ميتز ولديه 3 نقاط

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه:-

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مُضيفه فريق مونبلييه في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لاموسون، علماً بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور قد غاب عن الفريق الباريسي في هذه المواجهة بقرار من المدرب أوناي إيمري من أجل إراحته لموقعة دوري الأبطال أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

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ملخص مباراة موناكو وليل:-

حقق حامل اللقب في الموسم الماضي فوزاً عريضاً على حساب مُضيفه فريق ليل بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهدف فريق موناكو كلاً من ستيفان يوفيتيتش عند الدقيقة الرابعة والعشرين ورشيد غزال عند الدقيقة الثلاثين وراداميل فالكاو عند الدقيقة الثامنة والأربعين والدقيقة الثالثة والسبعين من ركلة جزاء.