ملخص مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز وجدول ترتيب الدوري المصري

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ملخص مباريات الدوري المصري وجدول ترتيب الدوري المصري، شهدت الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م العديد من المباريات المثيرة على مدار 4 أيام التي تم إقامة فيهم هذه الجولة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز:-

إنبي 0-2 بتروجيت

سموحة 1-1 النصر

الإنتاج الحربي 1-0 مصر المقاصة

طنطا 3-1 وادي دجلة

المقاولون العرب 3-2 الإتحاد السكندري

المصري البورسعيدي 1-2 الزمالك

الأسيوطي سبورت 0-2 الإسماعيلي

الداخلية 1-2 طلائع الجيش

الأهلي – الرجاء تم تأجيلها إلي يوم الأثنين الموافق ليوم 16 من شهر أكتوبر المقبل

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة:-

المركز الأول: المقاولون العرب ولديه 7 نقاط

المركز الثاني: الإسماعيلي ولديه 7 نقاط

المركز الثالث: الزمالك ولديه 7 نقاط

المركز الرابع: المصري البورسعيدي ولديه 6 نقاط

المركز الخامس: الإنتاج الحربي ولديه 5 نقاط

المركز السادس: طلائع الجيش ولديه 5 نقاط

المركز السابع: سموحة ولديه 5 نقاط

المركز الثامن: بتروجيت ولديه 4 نقاط

المركز التاسع: الأسيوطي سبورت ولديه 4 نقاط

المركز العاشر: طنطا ولديه 4 نقاط

المركز الحادي عشر: الإتحاد السكندري ولديه 3 نقاط

المركز الثاني عشر: وادي دجلة ولديه 3 نقاط

المركز الثالث عشر: النصر ولديه نقطتين

المركز الرابع عشر: الأهلي ولديه نقطة واحدة

المركز الخامس عشر: مصر المقاصة ولديه نقطة واحدة

المركز السادس عشر: إنبي ولديه نقطة واحدة

المركز السابع عشر: الداخلية ولديه نقطة واحدة

المركز الثامن عشر: الرجاء وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:-

حسم فريق الزمالك مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق الزمالك محمد أشرف عند الدقيقة الثانية والخمسين وأحمد مدبولي عند الدقيقة الثامنة والستين، بينما سجل هدف فريق المصري البورسعيدي الوحيد إسلام عند الدقيقة الخامسة عشر.

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ملخص مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي:-

سقط وصيف الموسم الماضي فريق مصر المقاصة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق الإنتاج الحربي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وسجل هدف فريق الإنتاج الحربي عمر السيد عند الدقيقة الثمانين.