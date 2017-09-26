ملخص مباريات الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل وجدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل

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ملخص مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين وجدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل، شهدت الجولة الرابعة من عمر دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م العديد من المباريات المثيرة على مدار 3 أيام التي تم إقامة فيهم هذه الجولة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

نتائج الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

الإتحاد 1-1 الهلال

الباطن 1-2 الأهلي

أُحد 0-2 الفتح

النصر 2-2 الفيحاء

الإتفاق 2-3 الشباب

القادسية 1-1 الفيصلي

الرائد 2-2 التعاون

جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين بعد الجولة الرابعة:-

المركز الأول: الهلال ولديه 10 نقاط

المركز الثاني: الباطن ولديه 9 نقاط

المركز الثالث: الأهلي ولديه 7 نقاط

المركز الرابع: الفيصلي ولديه 7 نقاط

المركز الخامس: القادسية ولديه 7 نقاط

المركز السادس: الشباب ولديه 6 نقاط

المركز السابع: النصر ولديه 6 نقاط

المركز الثامن: الفتح ولديه 6 نقاط

المركز التاسع: التعاون ولديه 5 نقاط

المركز العاشر: الإتحاد ولديه 4 نقاط

المركز الحادي عشر: الإتفاق ولديه 4 نقاط

المركز الثاني عشر: أُحد ولديه 3 نقاط

المركز الثالث عشر: الفيحاء ولديه نقطتين

المركز الرابع: الرائد ولديه نقطة واحدة فقط

ملخص مباراة الإتحاد والهلال:-

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة كلاسيكو الكرة السعودية التي جمعت بين فريق الإتحاد وضيفه وحامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وسجل هدف فريق الإتحاد فهد المولد عند الدقيقة الثانية عشر بينما سجل هدف فريق الهلال كارلوس إدواردو عند الدقيقة الخامسة والأربعين.

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ملخص مباراة الأهلي والباطن:-

حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق الأهلي كلاً من عمر السومة عند الدقيقة الثامنة عشر ومعتز هوساوي عند الدقيقة التسعين، بينما سجل هدف فريق الباطن الوحيد لويس باولو عند الدقيقة الثانية والعشرين.

ملخص مباراة الشباب والإتفاق:-

حقق فريق الشباب فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق الإتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فريق الشباب كلاً من أحمد إبراهيم بالخطأ في مرماه عند الدقيقة السابعة والثلاثين ومحمد سالم عند الدقيقة الأربعين وهاتان عند الدقيقة التاسعة والثمانين، بينما سجل أهداف فريق الإتفاق هزاع الهزاع عند الدقيقة الخامسة والثلاثين والدقيقة السابعة والخمسين.