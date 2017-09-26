موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يصطدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في مباراة نارية من العيار الثقيل بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:-

سوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:-

سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

أخر تحضيرات باريس سان جيرمان لمباراته أمام بايرن ميونخ:-

سيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من الإنتصارات والنتائج الإيجابية، والتي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي من أجل التأكيد على قوته الضاربة في الموسم الحالي.

ولكن وبكل تأكيد يُدرك الفريق الباريسي جيداً أن هذه المباراة أمام الفريق البافاري سوف تكون مختلفة تماماً عن أي مباراة سابقة خاضها في الموسم الحالي، أو بمعنى أخر سوف تكون بمثابة الإختبار الحقيقي لقدرة فريق باريس سان جيرمان على الوقوف في وجه كبار القارة الأوروبية.

التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان في مباراته أمام بايرن ميونخ:-

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس – تياغو سيلفا – ماركينيوس – كورزاوا

خط الوسط: تياغو موتا – ماركو فيراتي – أدريان رابيو

خط الهجوم: إيدنسون كافاني – نيمار جونيور – كيليان مبابي

أخر تحضيرات بايرن ميونخ لمباراته أمام باريس سان جيرمان:-

سيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما على أرضه في الجولة الماضية من عمر البوندسليغا أمام ضيفه فريق فولفسبورغ.

مما أثار الكثير من القلق بين الجماهير البافارية والتي باتت تخشى على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم الحالي، وخاصة وأن الهدف الرئيسي لفريق بايرن ميونخ هو التتويج بالثلاثية وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

التشكيلة المتوقعة لبايرن ميونخ في مباراته أمام باريس سان جيرمان:-

حراسة المرمى: سفين أورليش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – جيروم بواتينغ – ماتس هومليس – رافينيا

خط الوسط: أرتورو فيدال – كورنتان توليسو أريين روبين – توماس مولر – فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي:-

المركز الأول: باريس سان جيرمان ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد

ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني:-