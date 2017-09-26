موعد مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، يصطدم فريق أتليتكو مدريد الإسباني بضيفه فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة نارية من العيار الثقيل بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي:-

سوف تُقام مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي:-

سوف تكون مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي.

أخر تحضيرات أتليتكو مدريد لمباراته أمام تشيلسي:-

سيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة لآنها المباراة الأوروبية الأولى له على ملعبه الجديد مما سيُشكل حافزاً كبيراً لفريق الروخي بلانكوس في هذه المباراة.

ولعل ما يُعطي أفضلية نسبية لفريق الأتليتي أيضاً أنه يمر بفترة رائعة للغاية على صعيد الليغا الإسبانية مما أدى إلي إرتقائه إلي وصافة الترتيب، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب دييغو سيميوني يعلم جيداً أن المباراة أمام فريق تشيلسي سوف تكون في غاية الصعوبة نظراً لآن الفريق اللندني يمر هو الآخر بفترة رائعة للغاية.

التشكيلة المتوقعة لأتليتكو مدريد في مباراته أمام تشيلسي:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران – دييغو غودين – ستيفان سافيتش – فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديز – كوكي – ساؤول نيغويز – يانيك فيريرا كاراسكو – نيكولاس غايتان

خط الهجوم: أنطوان غريزمان

أخر تحضيرات تشيلسي لمباراته أمام أتليتكو مدريد:-

سيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً هو الآخر على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط من الثلاث من خارج أرضه، وذلك من أجل التمسك بصدارة ترتيب المجموعة دون أي شريك حتى يقترب من التأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولكن وفي الوقت وفي حالة حصول فريق تشيلسي على نقطة واحدة فقط من المباراة، فإنه سوف يكون سعيداً للغاية نظراً لكونه سيواجه فريقاً كبيراً نجح في الوصول إلي نهائي دوري الأبطال في مرتين من أخر 4 سنوات.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي في مباراته أمام أتليتكو مدريد:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – غاري كاهيل – دافيد لويز

خط الوسط: فيكتور موزيس – نغولو كانتي – تيموي باكايوكو – ماركوس ألونسو – ويليان – سيسك فابريغاس

خط الهجوم: ألفارو موراتا

ترتيب أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني:-

المركز الثاني: أتليتكو مدريد ولديه 14 نقطة حققها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادله في لقائين

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

المركز الثالث: تشيلسي ولديه 13 نقطة حققها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادله في مباراة واحدة وفي مقابل ذلك تعرض إلي خسارة واحدة فقط أيضاً

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