موعد مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة:-

سوف تُقام مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة:-

سوف تكون مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات برشلونة لمباراته أمام سبورتينغ لشبونة:-

سيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على مواصلة تحقيق الإنتصارات، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة المجموعة من جهة ومن جهة أخرى إعطاء لجماهيره المزيد من الثقة، بعدما كانت إنطلاقته في الموسم الحالي كارثية للغاية عقب خسارته لقب كأس السوبر الإسباني على يد غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.

ولكن الآن تبدو الأمور مختلفة تماماً بالنسبة للفريق الكتالوني فمنذ إنطلاقة مشواره في الليغا الإسبانية في الموسم الحالي لم يعرف الفريق طعم الخسارة أو التعادل حتى هذه اللحظة، مما جعله بالتالي يتربع على عرش الليغا بالعلامة الكاملة بعد مرور 6 جولات.

أما في دوري الأبطال فقد بدأ فريق البارسا مشواره بطريقة مثالية للغاية، وذلك حينما حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الكامب نو.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراته أمام سبورتينغ لشبونة:-

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – خافيير ماسكيرانو – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا

خط الوسط: أليكس فيدال – باولينيو – إيفان راكيتيتش – أندريس إنييستا

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز

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