موعد مباراة يوفنتوس وأولمبياكوس يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لإستقبال نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وأولمبياكوس:-

سوف تُقام مباراة يوفنتوس وأولمبياكوس يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأولمبياكوس:-

سوف تكون مباراة يوفنتوس وأولمبياكوس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وأولمبياكوس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات يوفنتوس لمباراته أمام أولمبياكوس:-

سيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الظفر بالنقاط الثلاث الأولى له في المسابقة الأوروبية بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى على يد مُضيفه فريق برشلونة بثلاثية نظيفة.

وعلى الرغم من أن تأهل فريق يوفنتوس عن هذه المجموعة لن يُعد أمراً صعباً على الإطلاق، إلا أنه يجب على فريق السيدة العجوز أن يُحقق الإنتصارات فيما تبقى له من مباريات حتى يضمن مقعده في الدور المقبل من عمر المسابقة، علماً بأن هدف فريق يوفنتوس الرئيسي هو المنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف.

ويأتي ذلك خاصة بعدما نجح في الوصول إلي الدور النهائي من عمر المسابقة في مرتين في أخر 3 سنوات، ولكنه خسر اللقب في المرتين على يد كلاً من فريق برشلونة الإسباني في عام 2015 م وفريق ريال مدريد الإسباني في عام 2017 م.

التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس في مباراته أمام أولمبياكوس:-

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتنشتاينر – مهدي بن عطية – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو

خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – خوان كوادرادو – باولو ديبالا – ماريو ماندزوكيتش

خط الهجوم: غونزالو هيغواين

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