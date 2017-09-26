موعد مباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو:-

سوف تُقام مباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو:-

سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وسيسكا موسكو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات مانشستر يونايتد لمباراته أمام سيسكا موسكو:-

سيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل إثبات قدرته على حصد الألقاب في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

وبكل تأكيد سيكون فريق مانشستر يونايتد في حالة معنوية أكثر من رائعة، وخاصة في ظل تواجده في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع المتصدر فريق مانشستر سيتي بنفس عدد النقاط.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وإضافة لذلك الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وخاصة بعدما غاب عن نسخة الموسم الماضي.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد في مباراته أمام سيسكا موسكو:-

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يونغ – إريك بايلي – كريس سمالينغ – ديلي بليند

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – أندر هيريرا – خوان ماتا – هينريك مخيتاريان – أنتوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

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