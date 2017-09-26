موعد مباراة روما وكاراباخ يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وكاراباخ في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق روما الإيطالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق كاراباخ من أذربيجان يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة روما وكاراباخ:-

سوف تُقام مباراة روما وكاراباخ يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وكاراباخ:-

سوف تكون مباراة روما وكاراباخ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة روما وكاراباخ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس.

أخر تحضيرات روما لمباراته أمام كاراباخ:-

سيدخل فريق روما المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد دي فرانشيسكو عازماً على تحقيق الإنتصار الأول له في المسابقة الأوروبية، وذلك بعدما كان قد نجح في إنتزاع نقطة ثمينة للغاية في الجولة الأولى من ضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق روما يُدرك جيداً أن أمر تأهله عن هذه المجموعة سوف يكون في غاية الصعوبة، نظراً لآن المجموعة تضم أيضاً كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق روما في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، أما على صعيد مسابقة دوري الأبطال فلن يكون الفريق مُطالباً سوى بتقديم أداء جيد ومشرف في جميع مبارياته والذهاب إلي أبعد نقطة يستطيع أن يصل إليها بين كبار القارة الأوروبية.

مشوار روما في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

أتالانتا 0-1 روما

روما 1-3 إنتر

سامبدوريا – روما تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية

روما 3-0 هيلاس فيرونا

بينيفينتو 0-4 روما

روما 3-1 أودينيزي

ترتيب روما في الدوري الإيطالي:-

المركز الخامس: روما ولديه 12 نقطة في رصيده حققها من خلال فوزه في 4 مباريات في مقابل تعرضه للخسارة في مباراة واحدة فقط

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