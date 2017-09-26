ملخص مباراة الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا 2017

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ملخص مباراة الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا، حقق فريق الهلال السعودي فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف مقابل لا شئ ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لإعتبارات دولية، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م.

ملخص مباراة الهلال وبيرسبوليس:-

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى بدت الرغبة في الفوز واضحاً جلياً على كلاً من الطرفين، وخاصة من جانب فريق الهلال الذي تُعتبر المباراة مقامة على أرضه مما جعله في حاجة ماسة لتسجيل الأهداف.

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وعند الدقيقة الحادية والثلاثين نجح فريق الهلال في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له لاعبه السوري المتألق عمر خريبين الهدف الأول لصالحه في المباراة وسط فرحة عارمة من أنصار نادي الهلال، ولم يكتفِ فريق الهلال بذلك وبحث عن إضافة المزيد من الأهداف وعند الدقيقة الأربعين تحقق له ما أراد بعدما سجل الظهير الأيسر ياسر الشهراني ثاني أهداف لفريق الهلال، مُنهياً الشوط على وقع تقدم الزعيم السعودي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني تلقى فريق الهلال ضربة موجعة للغاية عند الدقيقة الخمسين بعدما طرد الحكم لاعبه عبد الله عطيف نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على فريق الهلال وبعدها بأربعة دقائق فقط أضاف الزعيم الهدف الثالث له في اللقاء وذلك عبر نجمه السوري عمر خريبين.

وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء حاول فريق الهلال إضافة المزيد من الأهداف فيما حاول فريق بيرسبوليس تقليص الفارق على الأقل، ولكن المباراة لم تشهد أي جديد في نهاية المطاف من الجانبين حتى جائت الدقيقة التاسعة والثمانين وحينها سجل فريق الهلال رابع أهدافه عبر السوري عمر خريبين صاحب الهاتريك الشخصي في اللقاء، وبذلك وضع فريق الهلال قدماً ونصف في الدور النهائي من عمر المسابقة.

التشكيلة الأساسية للهلال في المباراة:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – أسامة هوساوي – عبد الله الحافظ – ياسر الشهراني

خط الوسط: عبد الله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – نيكولاس ميليسي – كارلوس إدواردو

خط الهجوم: عمر خريبين

مشوار الهلال في دوري أبطال أسيا 2017:-