موعد مباراة بنفيكا وبازل يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بنفيكا وبازل في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق بنفيكا البرتغالي ضيفاً على نظيره فريق بازل السويسري في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة بنفيكا وبازل:-

سوف تُقام مباراة بنفيكا وبازل يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبازل:-

سوف تكون مباراة بنفيكا وبازل منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة بنفيكا وبازل تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 7 المشفرة بصوت المعلق الحبيب بن علي.

أخر تحضيرات بنفيكا وبازل للمباراة:-

سيدخل فريق بنفيكا المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره وذلك بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى على أرضه أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف واحد، أما على الجانب الآخر فسوف يكون فريق بازل في نفس الموقف تقريباً بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى خارج أرضه على يد مُضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وبكل تأكيد يُدرك الطرفان جيداً أنه في حالة أراد أحدهما حجز مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، فيجب عليه أن يبدأ بتحقيق الإنتصارات إنطلاقاً من هذه الجولة الثانية وخاصة بالنسبة لفريق بنفيكا الذي سيصطدم في الجولة الثالثة والرابعة بفريق مانشستر يونايتد.

وفي أخر 5 مباريات رسمية لفريق بازل على مستوى جميع المسابقات حقق الفريق الفوز في لقائين وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات، أما على الجانب الآخر وفي أخر 5 مباريات رسمية لفريق بنفيكا على مستوى جميع المسابقات حقق الفريق الفوز في لقائين وسقط في فخ التعادل مباراة واحدة وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في لقائين أخرين.

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