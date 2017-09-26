موعد مباراة سيلتك وأندرلخت يوم الأربعاء 27-9-2017 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سيلتك وأندرلخت في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق سيلتك الإسكتلندي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أندرلخت البلجيكي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة سيلتك وأندرلخت:-

سوف تُقام مباراة سيلتك وأندرلخت يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سيلتك وأندرلخت:-

سوف تكون مباراة سيلتك وأندرلخت منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يتم نقل مباراة سيلتك وأندرلخت تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 8 المشفرة بصوت المعلق علي لفتة.

أخر تحضيرات سيلتك وأندرلخت للمباراة:-

سيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الإسكتلندي في الجولة الأولى على أرضه على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

مما يُحتم على فريق سيلتك أن يرد الفعل في هذه المباراة، وخاصة في حالة أراد المنافسة على المركز الثالث المؤهل إلي دور ال 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وبكل تأكيد يُدرك فريق سيلتك جيداً أنه من المستحيل عليه أن يُنافس كلاً من الفريق الباريسي وفريق بايرن ميونخ الألماني على إحدى بطاقات الصعود للدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق أندرلخت لا يمر بأفضل حالاته على الإطلاق منذ إنطلاقة الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك أن الفريق يتواجد في الوقت الحالي في المركز السابع في ترتيب الدوري البلجيكي، مما يُحتم عليه هو الآخر ضرورة تحقيق الفوز وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة والتي تأمل في إستفاقة فريقها من خلال أعرق المسابقات الأوروبية.

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